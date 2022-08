Hoek krijgt onverwachte tik uit onverwachte hoek: ‘Laten we vooral niet meteen panikeren’

MET VIDEO Einde kersttoer­nooi in Goes: geen reünie, sterren en excuses meer

GOES - Wat moeten de voetballers nu op tweede kerstdag doen? Het kerstzaalvoetbaltoernooi in Goes is al jaren een begrip in Zeeland, maar de organiserende voetbalvereniging ‘s-Heer Arendskerke krijgt de organisatie niet meer rond. Wat gaat hiermee verloren?

19 juli