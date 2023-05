Hoek komt tegen Urk ongeïnspireerd over en gaat onderuit

Na zeven minuten keek Hoek al tegen een achterstand aan op eigen veld. Klaas Romkes zette Urk op voorsprong. Maar Steve Schalkwijk kon de schade al snel repareren namens de Zeeuws-Vlamingen. De spits werd weggestuurd door aanvoerder Rik Impens en trok de stand in de dertiende minuut weer gelijk. Het was alweer zijn 21ste treffer van het seizoen.

Aangever Impens was vrij bedrijvig en legde de bal met een afgemeten voorzet later ook op het hoofd van Ennio Martens. Diens kopbal ging over. Daarna was het toch weer Urk dat de leiding nam, opnieuw via een treffer van Romkes. Onterecht was de voorsprong voor de Urkers niet. Hoek oogde ongemotiveerd en miste precisie. Daardoor maakte de ploeg weinig aansprak op een voorsprong bij rust.