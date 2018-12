Hoek komt nog goed weg met puntje tegen laagvlieger

Edwin Kriens: ‘Misschien was dit onder Arie ook wel gebeurd’

7:00 ZIERIKZEE - Hoofdtrainer Arie van der Zouwen werd ontslagen, assistent Edwin Kriens nam de honneurs op interim-basis waar. Halverwege november was Van der Zouwen de eerste trainer in Zeeland die zijn congé kreeg. ,,We merkten dat er met de groep al langere tijd de klik ontbrak’’, verklaarde voorzitter Roland Backx. ,,Daarover hadden we eerder al eens gesproken en we zagen te weinig verbetering. Dat was niet goed voor de resultaten en de sfeer.’’