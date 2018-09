Hoek knokt zich met tien man naar punt in Noordwijk

De openingsfase verliep vrij rustig. Beige ploegen kregen niet veel kansen. Een vrije trap van Noordwijk (over) brak de wedstrijd echter een beetje open. Nadat Tjeerd Westdijk had nagelaten de thuisploeg aan de leiding te brengen, had ook Kyle Doesburg namens Hoek het vizier niet op scherp. Twee kansen leverden geen goals op voor de aanvaller.

Bij Hoek moest Gert-Jan van Leiden vroeg naar de kant. Hij werd vervangen door de van een schorsing teruggekeerde Fabian Wilson. Na die wissel kwamen de Zeeuwen wat meer onder druk te staan. Noordwijk claimde een strafschop na vermeend hands van Lionel Fitsch, maar kreeg die niet. Op slag van rust kwam Denzel James bij de tweede paal een teenlengte te kort om de 1-0 te maken.

Drie minuten na de pauze was het wel raak voor Noordwijk. In een druk zestienmetergebied kopte Brian Bröcker uit een corner de 1-0 binnen. De thuisploeg gaf daarna flink gas, maar een ruimere marge zat er niet in. Sterker nog: negen minuten na de 1-0 maakte Hoek alweer gelijk. Nadat Zinho Chergui geel had gepakt en bijna tegen zijn tweede prent aanliep, zorgde Rik Impens voor de 1-1.

In die goal had Doesburg, die eerder in de wedstrijd zelf verzuimde te scoren, een belangrijk aandeel. Na een snelle uitbraak, waar drie Hoekenezen bij waren betrokken, belandde de bal bij de spits. Die hield goed het overzicht, zag Impens er beter voor staan en stelde de Belg met een perfecte pass in staat de stand weer in evenwicht te trekken.

In de fout

Waar Chergui eerder nog goed weg kwam en niet zijn gele kaart kreeg, ging de Belg in de 65ste minuut alsnog de fout in. Hoek moest dus met tien man op jacht naar een positief resultaat bij nummer twee Noordwijk. Westdijk zorgde kort na de rode kaart met een pegel voor gevaar namens de thuisploeg, maar Hoek-goalie Jordi de Jonghe bracht redding.

Twaalf minuten voor tijd leek Thomas Reynaers Hoek een nieuwe dreun te verkopen. Hij werkte de bal in het Zeeuwse doel, maar zag zijn goal afgekeurd worden. Aanvankelijk negeerde de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent, maar na veel protesten van Zeeuws-Vlaamse kant besloot de arbiter dat het doelpunt toch niet doorging.