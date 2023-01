Hoek kiest te laat voor plan-Schalkwijk: ruime nederlaag ondanks hattrick van invaller

Maar ook in eigen huis tegen de koploper van de derde divisie liep Hoek tegen een achterstand aan. GVVV had in de openingsfase het heft in handen en nam na zestien minuten een voorsprong via Byron Burgering. Een aanval over de linkerkant leverde de bezoekers vijf minuten later de 0-2 van Quincy Veenhof op. Weer een 0-2-achterstand in de eerste helft dus voor Hoek, dat zelf pas na een klein halfuur gevaarlijk werd.