Hoek kan op zoek naar revanche in KNVB Beker, Kloetinge treft andere kampioen en SVOD’22 moet weer naar Brabant

Loting KNVB BekerDerdedivisionist Hoek speelt in de eerste kwalificatieronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker tegen SteDoCo, een ploeg waar het in bekerverband geen goede herinnering aan heeft. Competitiegenoot Kloetinge werd tijdens de loting dinsdagavond gekoppeld aan c.s.v. BOL en het naar de tweede klasse gedegradeerde SVOD’22 treft Blauw Geel’38.

Hoek is als stamgast in de derde divisie ook een bekend gezicht in de voorrondes van het toernooi om de KNVB Beker, en niet zonder succes. In de afgelopen vijf seizoenen bereikten de Zeeuws-Vlamingen drie keer het hoofdtoernooi via de kwalificatie en steeds trof het daarin uiteindelijk een profclub. Tegen Heracles Almelo (3-1, tweede ronde) en PEC Zwolle (0-3, eerste ronde) had de derdedivisionist niet veel kans. Afgelopen seizoen tegen Heerenveen was een stunt in de eerste ronde wel héél dichtbij. Na een 2-2-eindstand wonnen de Friezen met 2-4 na verlenging.

Maar de voorrondes waren niet altijd een succes voor Hoek. Want vorig seizoen haalde het dan wel weer het hoofdtoernooi, maar de twee keer daarvoor lukte dat niet. Eerst OFC (1-3) en daarna SteDoCo (1-2) bleken toen te sterk. Op die laatste ploeg kan Hoek op 12 augustus mogelijk revanche nemen, want dan staan de competitiegenoten opnieuw tegenover elkaar in de eerste kwalificatieronde voor de KNVB Beker. Voor Hoek - dat thuis speelt - is dat mogelijk het begin van de de weg naar een nieuwe kans om te stunten tegen een profclub.

Die hoop heeft Kloetinge ook. De groen-witten treffen in eigen huis met tegenstander c.s.v. BOL uit Broek op Langedijk (in de buurt van Alkmaar) in de eerste voorronde een ploeg die een goed seizoen achter de rug heeft. Waar de Zeeuwen zelf kampioen werden in de vierde divisie en promoveerden naar de derde divisie, werd BOL kampioen in de eerste klasse en mag het zichzelf komend seizoen vierdedivisionist noemen. Bovendien kwam de ploeg ver in de districtsbeker. Het haalde de halve finale, maar dat bleek ook het eindstation. Daarmee was het ticket voor het landelijke bekertoernooi wel al binnen.

Weer naar Brabant

SVOD’22 bereikte eveneens de halve finale van de districtsbeker, verloor daarin (1-0 in Brabant bij Nuenen), maar verzekerde zich daarmee óók van deelname aan de kwalificatierondes van de KNVB Beker. De fusieclub uit Oostkapelle en Domburg, die via de nacompetitie naar de tweede klasse degradeerde, mag ook daarin op bezoek in Brabant. De Veghelse derdedivisionist Blauw Geel'38, komend seizoen competitiegenoot van Hoek en Kloetinge, kwam tijdens de loting uit de koker rollen.

De wedstrijden in de eerste kwalificatieronde van het toernooi om de KNVB Beker worden gespeeld in het weekend van 12 en 13 augustus. De winnaars spelen op 19, 20 of 21 september de tweede voorronde, waar later voor geloot wordt. Dan wéér winnen, levert een plek in het hoofdschema van het landelijke bekertoernooi op.