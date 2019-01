Hoek kan één helft overtuigen in eerste duel Hugo Vandenheede

Karim Bannani is nu wel van toegevoeg­de waarde bij Hoek

7 januari HOEK - Karim Bannani stond gisteravond dan toch voor de eerste keer op het veld in Hoek. De twintigjarige linksback uit Terneuzen, die na zijn vertrek afgelopen zomer bij FC Dordrecht clubloos was, sluit per direct aan bij de selectie van de derdedivisionist. ,,Het is in eerste instantie voor een half jaar’’, zegt Bannani. ,,Daarna kijken we verder. Het is fijn dat ik nu een club heb en ook weer wedstrijden kan spelen.’’