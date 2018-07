Hoek kan aanvallend weinig uitrichten tegen TOP Oss

OSS – Ook de derde oefenwedstrijd van Hoek leverde de ploeg van trainer Dennis de Nooijer nog geen overwinning op. Een verrassing was dat niet, omdat TOP Oss een tegenstander van niveau was. De club uit de Keuken Kampioen Divisie had de Zeeuwse derdedivisionist uitgenodigd op de Open Dag en boekte een 3-0-overwinning. Voor De Nooijer was het opnieuw een leerzame wedstrijd, waarbij een aantal zaken weer duidelijker werden.

Hoek begon in het Frans Heesen Stadion met een basiself die – blessures daargelaten – niet heel veel af zal wijken van het elftal waarmee De Nooijer op 18 augustus aan zal treden tegen ADO’20, in de eerste ronde van de KNVB beker. Een aantal spelers is verzekerd van een basisplaats, het is alleen nog zoeken naar de juiste samenstelling. De Nooijer heeft in iedere linie voldoende mogelijkheden en kan naar hartenlust schuiven met spelers.

In het eerste oefenduel met de beloften van FC Antwerp (0-5) kon hij met moeite een elftal op de been brengen, tegen Halsteren (2-2) zag het er al een stuk beter uit. In de derde oefenwedstrijd tegen TOP Oss, de oude club van Istvan Bakx en Tom Boere, trof Hoek een ploeg die het initiatief naar zich toetrok. Hoek kon aanvallend geen potten breken en moest voor rust één treffer slikken. Die kwam op naam van Koen van der Biezen. De spits kopte halverwege de eerste helft raak, nadat Reguillo Vandepitte de bal niet weg kreeg.

Na rust, met Jelle Klap en Kim van den Bergh en later ook Zinho Chergui als invallers in de ploeg, moest Hoek kort na elkaar twee treffers slikken. Patrick N’Koyi schoot twee keer raak (3-0). Jordi de Jonghe, die de hele wedstrijd keepte, zorgde ervoor dat de score niet hoger uitviel. Hoek kreeg kansen via Rik Impens (schot naast) en Vandepitte (hoog over) maar creëerde heel weinig. Voor Ruben de Jager, de spits die deze zomer vertrok bij FC Twente, viel er daardoor weinig eer te behalen. Bij Hoek hopen ze dat de spits dit seizoen voor de club uit wil komen, want hij kan in aanvallend opzicht iets toevoegen aan de selectie van De Nooijer. Zeker tegen ploegen van een vergelijkbaar niveau.

Komende week speelt Hoek opnieuw twee oefenwedstrijden. Dinsdagavond in en tegen Vlissingen, vrijdagavond komt Jong FC Dordrecht naar Hoek.

TOP Oss-Hoek 3-0 (1-0). 21. Koen van der Biezen 1-0, 61. Patrick N’Koyi 2-0, 63. Patrick N’Koyi 3-0.