Hoek is verre van kleurloos, maar tekent in spektakelstuk bij Barendrecht nog te veel buiten de lijntjes

DERDE DIVISIEAan spektakel geen gebrek tijdens de eerste competitiewedstrijd van Hoek in 2023. Na een matige eerste helft liet de Zeeuwse derdedivisionist op bezoek bij Barendrecht na de pauze zien wat het in huis heeft. Het was alleen niet voldoende voor een punt of zelfs een overwinning: 5-4.

Hoek begon het voetbaljaar 2023 met één doel: kleur aan het seizoen geven. Trainer Pieter Ongena gaf deze week in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van het jaar aan dat hij hoopt dat zijn ploeg in staat is een reeks neer te zetten in de derde divisie. Om te beginnen zaterdag tegen Barendrecht. Tegen die ploeg had Hoek bovendien nog wat recht te zetten. Voor eigen publiek verloren de Zeeuwen eerder dit seizoen namelijk met liefst 1-5. ,,We werden toen naar het kastje van de muur gestuurd’’, zei Ongena over die wedstrijd.

Van de goede bedoelingen voor de tweede seizoenshelft kwam zaterdag aanvankelijk niet veel terecht. Binnen de kortste keren keek Hoek in Zuid-Holland al tegen een ruime achterstand aan. Tren Drexhage zette Barendrecht binnen tien minuten al op 1-0 en twee minuten later maakte Marouane Bakour er zelfs 2-0 van. De effectiviteit van het eerste kwartier kon de thuisploeg daarna niet voortzetten, ook omdat Hoek na de tweede treffer weinig meer weggaf. Zelf kansen creëren lukte de Zeeuws-Vlamingen echter ook niet.

Na de pauze was dat een ander verhaal. Amper een minuut had Hoek in de tweede helft nodig om tot de aansluitingstreffer te komen. De ingevallen Mathieu de Smet maakte er 2-1 van. Maar enkele tellen later was het verschil alweer twee. Drexhage maakte zijn tweede van de middag, mede dankzij gegrabbel van Hoek-keeper Finn Murre. Hoek liet zich niet uit het veld slaan door die derde Barendrecht-goal. Met een schitterende treffer - een schot in de kruising van zo'n 25 meter - bracht Jelco Schamp de marge weer terug tot één.

Negende treffer van de middag

Hoek maakte na de pauze een veel betere indruk en Schamp liet zien dat hij prima kan scoren van afstand. Want na de 3-2 nam hij het doel van Barendrecht nogmaals doeltreffend onder vuur: 3-3. Hoek bloeide weer helemaal op en kwam via Sylvio Hage zelfs op voorsprong. Maar ook de thuisploeg liet zien dat het zich niet laat afschrikken door een achterstand en trok de stand weer gelijk. Joey Jongman kopte uit een corner de 4-4 binnen. En nóg een rake kopbal, nu van Robbert Olijfveld, betekende de 5-4.

Aan spektakel geen gebrek in Barendrecht, maar was Hoek nog een keer in staat zich te herpakken? Dat was de grote vraag. Het antwoord was nee. De negende treffer van de middag (!), die van Olijfveld, bleek de beslissende. De matige eerste helft deed Hoek uiteindelijk de das om. Aan kleuren echter geen gebrek bij de ploeg van trainer Pieter Ongena, zo liet het na de pauze zien. Alleen tekenden de Zeeuws-Vlamingen op bezoek in Zuid-Holland nog te veel buiten de lijntjes.