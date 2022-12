Hoek is tegen DVS’33, na twee zure nederlagen op rij, toe aan een goed resultaat

,,We hebben scherp en goed getraind en hopelijk wordt dat vertaald in een resultaat’’, zegt assistent-trainer Quincy Rombaut, die dit keer in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen DVS’33 het woord voert. Hoofdtrainer Pieter Ongena was vrijdag vanwege drukke werkzaamheden de gehele dag verhinderd. Rombaut: ,,Het resultaat tegen Urk (4-3-verlies) vorige week was natuurlijk een teleurstelling, maar in de tweede helft waren we toch redelijk dominant en kwamen we terug tot 3-3. We konden alleen het laken niet naar ons toe trekken uiteindelijk.’’