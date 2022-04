Hoek is op zijn paasbest en doet ‘gewoon’ mee voor plaats in top 3

COLUMN De Belgische scheids­rech­ter maakte het donderdag in Terneuzen wel heel bont

Toen Hoek eind oktober op bezoek ging bij Staphorst, tufte ik een kleine 280 kilometer naar het dorp in Overijssel. Eén van de vaste zaken ter voorbereiding op een wedstrijd is bekijken wie de scheidsrechter is. Dat bleek deze middag Christian Mulder te zijn. De broer van eredivisiescheidsrechter Siemen Mulder ontdekte ik dankzij Google. Veel opmerkelijker: Christian Mulder had ook een tijdlang in Duitsland gefloten.

16 april