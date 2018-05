Hoek is nog niet klaar met Spijkenisse

'Denk je dat er mensen van Groede komen kijken? Ik hoop het'

7:00 SPIJKENISSE Hoek trapt dinsdagavond om 20.00 uur af in de nacompetitie. De inzet? Een toegangsbewijs voor de derde divisie. Tegenstander is Spijkenisse, dat in die derde divisie op de zestiende plaats eindigde. ,,We hebben de ploeg om een goede middenmoter in de derde divisie te zijn’’, zegt Michael van Dommelen. ,,Alleen hebben we het als collectief dit seizoen niet altijd goed gedaan.’’