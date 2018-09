Hoek houdt trieste traditie in stand

VIDEO Groene Ster krijgt er tien om de oren

7 september VLISSINGEN – Aan de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen hield Groene Ster geen lekker gevoel over. In het duel met regerend landskampioen Hovocubo werd duidelijk dat de ploeg uit Hoorn een maatje te groot was voor de Vlissingse formatie. Halverwege leidde Hovocubo met 1-5, aan het eind van de rit stond een 4-10-eindstand op het scorebord.