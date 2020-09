Hoek hoeft maar één helft aan te zetten voor de eerste overwinning

Eén van de beste spelers in de eerste helft was Giovanni Delannoy. De kleine, bedrijvige Belg schoot na vijf minuten bij de eerste de beste aanval van Hoek de bal feilloos in de kruising (0-1). Die goal kwam tot stand na een snelle omschakeling. Doelman Griffin de Vroe zocht met een lange bal het hoofd van Ruben de Jager, Reguillo Vandepitte dook in de ruimte achter hem. De middenvelder legde de bal terug op de inkomende Delannoy, die met rechts afwerkte.

Hoek kende zo een vliegende start, na een overnachting in Hoogeveen. De selectie van trainer Lieven Gevaert was vrijdagmiddag al in de bus gestapt, overnachtte in een hotel, maakte zaterdagochtend een wandeling en bereidde zich zo in alle rust voor op het duel in Assen. Na de snelle 0-1, werd in het laatste kwartier van de eerste helft verder de basis gelegd voor de eerste overwinning van het seizoen. Na ruim een half uur spelen versierde Delannoy na een heerlijke actie een strafschop. De bal was deze keer voor Rik Impens, nadat Steve Schalkwijk tegen VVOG een penalty had gemist. Impens schoot koeltjes raak (0-2).

Concentratie even weg

Delannoy bereidde vier minuten later ook de derde Hoek-treffer voor. De middenvelder, die vanaf de linkerkant naar binnen was gekomen, zag Fabian Wilson diep gaan. De pass was op maat, Wilson schoot de bal met rechts in de verre hoek. De Jager veroverde drie minuten voor rust de bal rond de middenlijn, gaf ’m mee aan Impens, die vervolgens Schalkwijk bediende (0-4). Daarna was de concentratie even weg bij de bezoekers, waar de thuisploeg via Marco van der Heide van profiteerde (1-4).

Na rust ging ACV met drie verdedigers spelen, om de druk zo op te voeren. De thuisploeg kreeg een paar kansen, maar die kreeg Hoek ook. Schalkwijk kwam een teenlengte tekort voor de 1-5, daarna ontbrak het een paar keer aan de beslissende pass. Erwin Franse en Aaron Verwilligen kwamen nog als invallers binnen de lijnen, net als Steven Smulder. Voor de middenvelder waren het zijn eerste minuten van het seizoen. Hoek had de overwinning toen al op zak, waardoor het na vier duels nu op vijf punten staat en een paar plekjes steeg op de ranglijst van de derde divisie.

ACV-Hoek 1-4 (1-4). 5. Giovanni Delannoy 0-1, 32. Rik Impens 0-2 (strafschop), 36. Fabian Wilson 0-3, 42. Steve Schalkwijk 0-4, 43. Marco van der Heide 1-4. Scheidsrechter: M. Oosting (Oldekerk). Aantal toeschouwers: 250.

ACV: Ben Wormmeester; Jim de Leeuw (52. Max Huisman), Nande Wielink, Luka Prljić, Daniël Schans; Steyn Strijker (46. Daan Smit), Pascal Huser, Gijs Jasper; Justin Mulder, Marco van der Heide en Ezra Schrijver (22. Toufik Faraouni).

Hoek: Griffin de Vroe; Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Karim Bannani; Jonathan Constansia, Reguillo Vandepitte (73. Aaron Verwilligen), Rik Impens; Ruben de Jager, Steve Schalkwijk (85. Steven Smulder) en Giovanni Delannoy (66. Erwin Franse).