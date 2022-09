Hoek heeft een Belgische trainer met een Nederlandse balbezitfilosofie

Bussenvol steun voor Kloetinge bij eerste echte test

Voor Kloetinge wacht zaterdag de eerste echte test in de vierde divisie. Het ambitieuze en danig versterkte Smitshoek is de tegenstander. Kloetinge won nog nooit in Barendrecht. ,,We schrijven graag geschiedenis’’, aldus trainer Jurriaan van Poelje.

23 september