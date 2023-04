Hoek heeft duidelijk doel en aast op revanche: ‘Beter doen dan negen op vijftien’

,,We treffen de laatste vijf competitiewedstrijden ploegen waar we in de eerste seizoenshelft negen punten tegen haalden”, zei Hoek-trainer Quincy Rombaut voor aanvang van het verre uitduel in Harkema. ,,Dat willen we deze keer beter doen.” Het is een lapmiddel om het seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan, maar het zet in ieder geval nog iets van druk op de ploeg. De oefenmeester deed ook een beroep op het eergevoel van zijn spelers om revanche te nemen voor de nederlaag tegen ACV (1-4) van vorige week, waar gemaakte afspraken aan dovemans oren waren gericht.