Hoek haalt middenvelder met meer dan 50 duels in het Nederlandse profvoetbal achter zijn naam

Voor Jaap de Kroo en Dauwendae­le loopt alles anders dan gehoopt: ‘Toen besloot ik mezelf te laten wisselen’

In de finale van de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse verloor FC Dauwendaele zaterdag met 2-5 van Hardinxveld, na een 2-0-voorsprong. Het werd de wedstrijd van de keepers, maar niet bepaald in positieve zin.