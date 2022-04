Hoek geeft overwinning weg, maar is in 2022 nog steeds ongeslagen

DERDE DIVISIEHOEK - Ook na negen competitiewedstrijden in 2022 is Hoek nog steeds ongeslagen. De ploeg van trainer Lorenzo Staelens verzuimde zaterdagmiddag op eigen veld echter wel om af te rekenen met ACV. Halverwege leidde Hoek met 1-0, maar vlak voor tijd werd die voorsprong nog uit handen gegeven. Na negen duels in 2022 staat de teller op zes overwinningen en drie gelijke spelen, waarmee Hoek onder het bewind van Staelens 21 van de 27 te behalen punten verzamelde.

Op het eerste oog is dat het tussenrapport van een titelkandidaat maar dat mag Hoek zichzelf niet noemen. Daarvoor ging er voor de winterstop te veel mis en liet de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist in de eerste seizoenshelft veel te veel steken vallen. Vreemd was dat niet, met al het rumoer buiten het veld en de ene na de andere trainer voor de groep. Sinds januari gaat het er heel anders aan toe en dat werpt zijn vruchten af.

Hoek laat onder Staelens geen heel aanvallend voetbal zien, maar is vooral heel degelijk en vaak effectief. Tegen ACV, dat met vijf verdedigers aantrad en vooral voor rust weinig aanvallende intenties liet zien, was Steve Schalkwijk in de openingsfase dicht bij de openingstreffer. De spits, die naar Goes zou gaan maar net als Roycel James bij Hoek blijft, raakte na acht minuten de kruising en zag een voorzet van Seppe Vereecke even later net over zich heen gaan.

Verste kruising

ACV kreeg daarna ook twee mogelijkheden, maar verder gebeurde er voor rust niet zo heel veel. Hoek was aan de bal vaak slordig, al was iedereen dat na 38 minuten in één klap vergeten. Rik Impens, tot dat moment nog niet nadrukkelijk aanwezig, werd op een meter of 25 van het doel aangespeeld. De Belg keek om zich heen, legde de bal goed en knalde die precies in de verste kruising (1-0).

In de tweede helft toonde ACV, mede door een aantal wissels, wat meer aanvallende intenties. Pascal Huser kreeg na zes minuten een goede mogelijkheid, maar zijn schot was een prooi voor doelman Jordi de Jonghe. Na 56 minuten haalde Staelens zijn topscorer Schalkwijk al naar de kant en zette invaller Ruben de Jager in de punt van de aanval. Een kwartier voor tijd maakte aanvoerder Impens plaats voor Jahrdell Constansia.

Wankele organisatie

Negen minuten voor het einde ontsnapte Hoek nog aan aan de gelijkmaker. ACV kreeg een reeks corners achter elkaar en bij de laatste waaide de trap van Freddy Quispel, gedragen door de wind, op de lat boven de zich strekkende De Jonghe. De organisatie bij Hoek oogde in die slotfase wat wankeler dan in voorgaande weken. Zo werd de ploeg verrast door een counter van ACV, die door Seppe Vereecke werd gestopt. Het leverde de rechtsback een meer dan terechte gele kaart op.

Toch wisten de bezoekers daarna nog langszij te komen en onverdiend kon je dat in die fase niet noemen. De grote en sterke Niels Grevink, een kwartier voor tijd in de ploeg gekomen, schoot de bal door de benen van De Jonghe binnen (1-1). Hoek was in de slotfase niet meer bij machte om de overwinning nog uit het vuur te slepen en moest genoegen nemen met een punt. Dinsdagavond wacht het volgende duel, in Heemskerk tegen Odin’59.

Hoek-ACV 1-1 (1-0). 38. Rik Impens 1-0, 86. Niels Grevink 1-1. Scheidsrechter: B. van Kommer (Leiden). Gele kaart: Seppe Vereecke, Jahrdell Constansia (beiden Hoek) en Nick Westebring (ACV). Aantal toeschouwers: 600.

Hoek: Jordi de Jonghe; Seppe Vereecke, Jaïr Oosterlen, Alexander Embrechts, Karim Bannani; Aaron Verwilligen, Mohammad Jabar Zada, Rik Impens (76. Jahrdell Constansia); Istvan Bakx, Steve Schalkwijk (56. Ruben de Jager) en Giovanni Delannoy.

ACV: Ben Wormmeester; Jaap van Dijken (46. Toufik Faraouni), Steijn Strijker, Robert Talens, Gijs Jasper, Koen Steg; Pascal Huser (75. Niels Grevink), Nick Westebring (68. Daan Scholtens), Freddy Quispel; Justin Mulder (61. Boy Spijkerman) en Mark Jagt (61. Ezra Schrijver).