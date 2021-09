Hoek geeft het ook tegen angstgegner FC Lisse uit handen

De seizoensstart van Hoek loopt niet op rolletjes. De ploeg verzamelde slechts drie punten in de eerste vier wedstrijden en dat hadden er meer kunnen - misschien wel moeten - zijn. Zo werd vorige week tegen Harkemase Boys een 2-0-voorsprong weggegeven (2-2). Tegen FC Lisse, waar de Zeeuws-Vlamingen het vaak lastig mee hebben, had Hoek dus iets recht te zetten.

Dat begon goed, met de 0-1 in de twaalfde minuut van Rik Impens. Die voorsprong bleef lang op het scorebord staan, maar vlak voor rust ging het toch mis voor Hoek. Een vrije trap kaatste via de onderkant van de lat terug het veld in en Remi van Ekeris was er als de kippen bij om de rebound binnen te koppen.

In de 65ste minuut zette Karim Bannani de Zeeuwen opnieuw op voorsprong, uit een assist van Istvan Bakx. Maar opnieuw was Hoek niet bij machte om de marge vast te houden. Na de 2-2 van David Verweij een kwartier voor tijd sloeg FC Lisse in de slotfase keihard toe.

Verweij zorgde in de negentigste minuut voor dolle vreugde bij de thuisploeg door er met zijn tweede van de middag 3-2 van te maken. Diep in blessuretijd liep Hoek nog meer schade op, toen Enzo Stroo er ook nog 4-2 van maakte. Hoek bleef daardoor, net als Goes, steken op drie punten.