Hoek gaat voor uitsluitend eigen publiek in de fout in slotstuk van 2022

DERDE DIVISIEDerdedivisionist Hoek heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een nederlaag. Voor - uitsluitend - eigen publiek werd er met 2-3 verloren van Rijnvogels. Vooral in de eerste helft kwam Hoek in de problemen en dat kon de ploeg na de pauze niet meer rechttrekken.

Het klinkt misschien dramatisch, maar het duel tussen Hoek en Rijnvogels leidde zaterdag het begin van het eind in de derde divisie in. Het was voor beide ploegen namelijk de eerste wedstrijd van de terugronde. De verschillen tussen beide ploegen waren tijdens de eerste helft van de competitie nihil. Hoewel Rijnvogels het eerste onderonsje won (1-0), hielden de teams elkaar stevig in evenwicht. Na zeventien duels zijn de cijfers exact gelijk: allebei 26 punten en allebei een doelsaldo van plus twee.

Zaterdag was er geen sprake van evenwicht, binnen én buiten het veld. Langs de lijn had Hoek de overhand. Vanwege ongeregeldheden tijdens het eerdere duel in Katwijk waren er geen supporters van Rijnvogels welkom in Zeeuws-Vlaanderen. Op het veld hadden de bezoekers echter de overhand. Dat leverde ook al snel de openingstreffer op. In de zevende minuut combineerden de bezoekers zich een weg door de Hoek-defensie. Tom Bijen was het eindstation en maakte de 0-1.

Werk aan de winkel dus voor Hoek, dat op zoek ging naar een antwoord op de snelle tegentreffer. Vooral aanvallers Steve Schalkwijk en Sylvio Hage lieten zich zien. Scoren zat er alleen niet in voor het bedrijvige tweetal. Virgil Tjin-Asjoe deed dat in het 32ste minuut aan de andere kant wel. Hoek-keeper Finn Murre zat mis bij een voorzet, waar Tjin-Asjoe van profiteerde: 0-2. Kort voor rust werd het zelfs nog bijna 0-3, maar bij de laatste kans van de eerste helft kwam Hoek goed weg.

Veel fouten

Hoek oogde voor rust kwetsbaar en maakte in verdedigend opzicht veel fouten. Vooral de druk naar voren van Rijnvogels bracht Hoek in de problemen. Wat dat betreft toonden de Zeeuwen na de pauze weinig verbetering. Een misser van Alexander Embrechts leidde in de 48ste minuut een nieuwe grote kans in voor Rijnvogels. Tjin-Asjoe kreeg de bal in zijn voeten geschoven. Maar waar hij eerder nog profiteerde van mistasten van Hoek-keeper Murre zag hij de goalie nu sterk ingrijpen.

Niet veel later kwam Hoek er zelf weer eens uit. Steve Schalkwijk dook op voor het doel, maar miste van dichtbij. Daarna was het Rijnvogels dat de wedstrijd in het slot gooide. Edin Bibuljica maakte er in de 71ste minuut 0-3 van: wedstrijd beslist! Een eigen doelpunt van Leonard de Beste zorgde er nog wel voor dat Hoek van de nul af kwam voor eigen publiek en Jeffred Bonsu maakte er zelfs nog 2-3 van. Het kon echter niet voorkomen dat de Zeeuws-Vlamingen met een nederlaag op zak aan de winterstop beginnen.