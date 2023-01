Hoek gaat na vertrek Pieter Ongena op zoek naar nieuwe hoofdtrainer

Quincy Rombaut en Griffin De Vroe leiden na het opstappen van trainer Pieter Ongena voorlopig de trainingen bij Hoek. Toch is het bestuur van de Zeeuws-Vlaamse club van plan om dit seizoen nog een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. ,,We gaan een lijst met kandidaten opstellen’’, zegt voorzitter Ad van Langevelde, ,,en daarbij kijken we naar de Belgische en Nederlandse markt.’’

Rombaut is op dit moment nog niet in het bezit van het vereiste diploma voor de derde divisie. De Belg is wel bezig om zijn licentie (UEFA A) te halen. ,,Dat betekent dus dat we dispensatie voor hem moeten aanvragen bij de KNVB’’, zegt Van Langevelde. ,,Dat zullen we dus ook doen, maar vaak wordt die dispensatie maar voor vier, vijf wedstrijden verleend.’’

Zorgvuldig

Het geeft Hoek in elk geval even de tijd om een hoofdtrainer te vinden. Van Langevelde: ,,We willen ook nu niet overhaast te werk gaan. We willen het zorgvuldig doen, net als de vorige keer, al is dat nu toch ook misgelopen. Heel jammer. Ik had het niet zien aankomen, maar ja als je twee keer zo met zulke cijfers verliest, dat is natuurlijk een enorme teleurstelling en komt hard aan.’’

Van Langevelde betreurt het vertrek van Ongena. ,,Hij is een goed mens en ik kon goed met hem overweg, maar we hebben zijn besluit te respecteren. Ja, ons imago wordt hierdoor slechter en slechter. Dat vind ik heel vervelend en daar voel ik me als voorzitter natuurlijk ook medeverantwoordelijk voor.’’