Hoek en zijn trainer Lieven Gevaert per direct uit elkaar

Verdediger van Spui na 5 jaar Brazilië terug op oude nest

15 oktober SPUI - Het ‘waar-was-jij-moment’ bij de kopbal van Robin van Persie op het WK 2014 in Brazilië heeft voor de dertigjarige Hans Kolbeek nog nét wat meer lading. Hij is op dat moment op bezoek bij een vriend in Brazilië. Euforisch als hij is, trekt hij na het gedenkwaardige duel van een Braziliaanse kroeg naar een chique discotheek in São Paulo.