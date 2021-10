Hoek en Lieven Gevaert per direct uit elkaar; trainer gaat naar Dikkelvenne

Gevaert en Dikkelvenne hebben een lange historie. ‘In de jaren 2008 tot en met 2016 hebben we elkaar groot gebracht’ schrijft de club zelf. ‘Lieven was onze coach van de meest succesvolle jaren in de geschiedenis van KSCD met promotie van 3de provinciale naar 3de amateurklasse. Onze wegen gingen dan tijdelijk uit elkaar, om beiden nog beter te worden maar vandaag kruisen onze wegen elkaar terug.’

De scheiding komt op een bijzonder moment, namelijk twee dagen nadat Hoek de koploper in de derde divisie Sparta Nijkerk versloeg (1-2). De driepunter werd op het veld en daarnaast uitbundig gevierd, ook door Gevaert. Van de laatste vier wedstrijden heeft Hoek er nu drie gewonnen en één verloren. Die (teleurstellende) nederlaag kwam vorige week thuis tot stand tegen Odin’59.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Lieven Gevaert. © Sjaak van der Salm

Hoek moet nu inderhaast op zoek naar een nieuwe trainer. In Zeeland is de spoeling dun, hoewel Dolf Roks sinds vorige week zijn handen vrij heeft na zijn vertrek bij Sparta. In eerdere situaties van een voortijdig vertrek bij Hoek werd de blik vaak naar Belgie gericht. Zo kwamen achtereenvolgens Kenny Verhoene (nu overigens ook vrij), Jannes Tant, Hugo Vandenheede én Gevaert ook binnen bij ‘Denoek’.

Dinsdagavond speelt Hoek op eigen veld al een oefenwedstrijd tegen HVV’24. Assistent Steven Maes neemt de honneurs voorlopig waar.

Opvolger van Hugo Vandenheede

In de zomer van 2019 kwam Gevaert als trainer binnen bij Hoek. De nu 44-jarige Belg was de opvolger van zijn landgenoot Hugo Vandenheede die in de voorbereiding op het seizoen 2019/2020 opstapte. De entree van Gevaert was veelbelovend, want Hoek won onder zijn leiding zeven van de eerste tien wedstrijden. Toen kwam de klad er echter in. Van de 31 duels die volgden, won Hoek er acht.

De Belg werd binnengehaald met warme en ambitieuze woorden. ,,We zochten een trainer die zowel technisch-tactisch als communicatief sterk is‘’, aldus Hoeks technische man Jacky Lambert. ,,Uit de gesprekken met Lieven is gebleken dat hij zo’n type is. Hij is een Belg, maar heeft de kenmerken van een Nederlandse trainer.’’ Dat laatste was toen een pre, omdat de spelersgroep een voorkeur had voor een Nederlandse trainer.

Welbespraakt en duidelijk

In zijn ruim twee jaar bij Hoek, waarin hij mede door corona geen van de drie seizoenen waaraan hij begon kon voltooien, maakte Gevaert een goede indruk. Hij was welbespraakt, duidelijk en altijd op zoek naar professionalisering en verbetering. Mede daardoor had hij het nodige krediet toen Hoek mindere resultaten boekte.

Gevaert voetbalde zelf bij Deinze en Waregem en begon in 2009 als trainer bij Dikkelvenne. Met die club werd hij drie keer kampioen en haalde hij drie keer de eindronde. In 2016 ging Gevaert aan de slag bij Ingelmunster en promoveerde meteen naar de Tweede Klasse Amateur, een niveau dat redelijk te vergelijken is met de Nederlandse derde divisie.

Ingelmunster fuseerde met Izegem tot Mandel United, maar Gevaert bleef de hoofdtrainer. Promoveren zat er twee seizoenen op rij net niet in. Mandel United werd twee keer tweede, haalde twee keer de nacompetitie, maar strandde ook twee keer in het zicht van de haven. De laatste nacompetitie met Mandel United maakte hij niet meer mee. Nadat Gevaert met zijn ploeg als tweede was geëindigd besloot het bestuur hem te ontslaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.