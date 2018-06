Hoek en Kloetinge maken nog steeds kans op promotie

Vaste gast versus grijze muis

6:30 VLISSINGEN - In de eerste ronde van de nacompetitie nemen Tholense Boys en VCK het tegen elkaar op. In Tholen zijn de Havenfeesten in volle gang. Het 70-jarige VCK kijkt uit naar het jubileumfeest. Wie juicht er zaterdagmiddag in Tholen? Zeven vragen aan de beide aanvoerders, Auke Bovenberg (Tholense Boys) en Dig Besuijen (VCK).