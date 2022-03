Hoek en Goes willen dinsdagavond mee blijven doen in hun eigen race

Drie dagen na hun weekendwedstrijden, komen Hoek en Goes dinsdagavond weer in actie. De insteek voor de twee Zeeuwse derdedivisionisten is vergelijkbaar: mee blijven doen in hun eigen race.

Bij Hoek gaat het dan om de bovenste plaatsen én om de strijd om de tweede-periodetitel. De ploeg van Lorenzo Staelens is na de zege op FC Lisse (2-1) al zeven wedstrijden op rij ongeslagen en krijgt nu koploper Sparta Nijkerk op bezoek. Die formatie heeft acht punten meer dan Hoek en ook een wedstrijd minder gespeeld. In de strijd om de tweede periode is Hoek ook nog kansrijk. Sparta Nijkerk leidt, met 16 uit 6, Hoek staat vierde met 13 uit 7.

Dat zijn dus niet de zeven duels die Hoek dit kalenderjaar onder Staelens speelde, want dan zou de ploeg aan kop gaan, met 19 punten. Onder meer Hoek-Ter Leede (0-1) en Sportlust’46-Hoek (2-1), de twee wedstrijden die de ploeg in november onder leiding van de snel weer vertrokken Steven de Groot verloor, tellen mee voor de tweede periode. Daarin speelt Hoek nog vier duels: Sparta Nijkerk (thuis), Stedoco (uit), ACV (thuis) en Odin’59 (uit). Daarna staan nog elf wedstrijden op het programma, die meetellen voor de derde periode.

Sparta Nijkerk was zaterdag met 0-3 te sterk voor VVSB en nam de koppositie over van FC Lisse. Bij een nieuwe overwinning van Hoek blijft de ploeg in het spoor van de koploper(s) én kansrijk voor de tweede periode. Staelens heeft vrijwel dezelfde selectie als zaterdag tot zijn beschikking, want Griffin de Vroe, Gertjan Martens en Karim Bannani ontbreken nog. Istvan Bakx hoopt er wel weer bij te zijn, waardoor Staelens net iets meer keus zou hebben. De aftrap van Hoek-Sparta Nijkerk is dinsdagavond om 20.00 uur.

Volledig scherm Ruben Hollemans (midden) op 18 september in actie tijdens de heenwedstrijd tegen DVS'33. Goes verloor die middag met 1-2. © Orange Pictures

Op hetzelfde tijdstip begint Goes aan het uitduel met DVS’33. De ambitieuze geel-zwarten uit Ermelo begonnen 2022 met drie nederlagen op rij, boekten daarna twee overwinningen maar zaterdag verloor DVS’33 op eigen veld met 1-2 van Odin’59. Voor zo’n resultaat in Ermelo zou Goes vooraf wel willen tekenen. De ploeg van Kevin Hollander ging zaterdag onderuit bij Ajax (3-0), is nu weer hekkensluiter in de derde divisie maar heeft alles nog in eigen hand. Bij een resultaat tegen DVS’33 houdt Goes de concurrenten binnen handbereik.

De nummers zeventien en achttien van de derde divisie degraderen, de nummers vijftien en zestien spelen nacompetitie om lijfsbehoud. Dovo, nu vijftiende, heeft slechts twee puntjes meer dan Goes. De Bevelandse ploeg heeft nog vijftien duels om het vege lijf te redden. Sylvio Hage is er ook tegen DVS’33 niet bij. Riad Elloukmani, die tegen Ajax geblesseerd uitviel, kan in Ermelo ook niet spelen. Doelman Matthew Lentink ontbreekt vanwege interlandverplichtingen met Aruba.

Alle standen, uitslagen en programma's in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl