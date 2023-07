Hoek en Goes oefenen buiten de provincie, Kloetinge keert maandag terug van tweede vakantie

Derdedivisionist Hoek en vierdedivisionist Goes spelen zaterdag hun tweede oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Beide ploegen doen dat buiten de provinciegrenzen. Hoek zelfs buiten de landsgrenzen.

De Zeeuws-Vlamingen gaan zaterdagmiddag op bezoek bij het Belgische Royal Knokke. Die ploeg komt uit in eerste nationale. De ontmoeting wordt in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park in Knokke-Heist gespeeld, om 14.30 uur. Woensdag won Hoek al z'n eerste oefenduel. Tegen het belofteteam van de Vlaamse profclub Zulte Waregem, Jong Essevee, werd het na een sterke openingsfase uiteindelijk 3-2.

Goes haalde afgelopen zaterdag in het eerste oefenduel van de voorbereiding harder uit. Bij competitiegenoot Dongen won de Zeeuwse vierdedivisionist met 1-6. Zaterdag wacht een ploeg van een ander kaliber. Jong Sparta is in Maassluis de tegenstander. De beloftenploeg van de Rotterdamse eredivisionist, waar de Middelburgse spits Dano Lourens regelmatig zijn minuten maakt, komt uit in de tweede divisie.

Voor Kloetinge is het nog even wachten op het eerste oefenduel. De derdedivisionist begon op 27 juni al met trainen in aanloop naar het komende seizoen, maar geniet nu sinds 13 juli van de tweede vakantie deze zomerstop. Maandag wordt de training weer hervat. De eerste oefenwedstrijd staat die vrijdag op het programma. Het speelt dan tegen Goes.