Hoek eindigt heel vervelende middag met lege handen en raakt Giovanni Delannoy kwijt

DERDE DIVISIEHoek beleefde zaterdag een heel vervelende middag in de derde divisie. De Zeeuws-Vlamingen gingen in eigen huis met 1-4 onderuit tegen koploper ACV, raakten daardoor het zicht op een fraai einde van het seizoen kwijt en verloren Giovanni Delannoy voor de rest van het seizoen.

Voorafgaand aan het treffen met ACV, de koploper in de derde periode én op de reguliere ranglijst, was Hoek-trainer Quincy Rombaut duidelijk: het was alles of niets voor zijn ploeg. ,,Aan een gelijkspel hebben we niets’’, zei de oefenmeester. ,,Als we winnen, doen we nog mee in de derde periode, terwijl bij een nederlaag de laatste vijf wedstrijden in het teken van volgend seizoen komen te staan. Ik ga uit van een mooie topper en een leuke middag.’’

Maar de wedstrijd was nog geen minuut oud toen Hoek al op achterstand kwam. Giovanni Zwikstra werd bereikt met een diepe bal en zette ACV, waar voormalig Hoek-speler Karim Bannani een basisplaats had, razendsnel op 0-1. Hoek had daarna even nodig om bij te komen, maar kreeg in de 23ste minuut via een fraaie aanval zelf een eerste goede kans. Via vier schijven kreeg Rik Impens de bal. De aanvoerder leek de score gelijk te gaan trekken, maar een uitstekende redding van de ACV-goalie zat de 1-1 in de weg.

Einde seizoen voor Delannoy

Ook op personeel vlak zat het Hoek niet mee. Steve Schalkwijk greep al vroeg in de wedstrijd naar zijn been en deed dat in de 18de minuut opnieuw, maar kon na een blessurebehandeling verder. Dat geluk had zijn ploeggenoot Giovanni Delannoy niet. De middenvelder van Hoek kon na een blessurebehandeling vijf minuten voor rust aanvankelijk verder, maar ging er drie minuten later weer bij liggen. Delannoy verliet het veld en werd vervangen door Tom Vermeire.

Tijdens de rust kwam er slecht nieuws over de blessure naar buiten vanuit de kleedkamer. Fysiotherapeut Ruben Dey liet weten dat Delannoy een kwetsuur aan zijn knie had opgelopen en dat hij daardoor dit seizoen niet meer in actie zal kunnen komen. Niet lang na de pauze volgde op sportief gebied de volgende tik voor Hoek. De ploeg van trainer Rombaut liet zich opnieuw verrassen door een diepe bal en daaruit maakte Boy Spijkerman er 0-2 van.

Hoek eindigt met niets

Maar Hoek kreeg ook een opsteker in de achtervolging op ACV. Schalkwijk verdiende na een uur een penalty en schoot die zelf binnen: 1-2 met nog dertig minuten reguliere speeltijd op de klok. Het lukte Hoek alleen niet nóg dichter bij de ploeg uit Assen te komen. Een dik kwartier voor tijd nam ACV zelfs verder afstand. Het kwam via Zwikstra aan de 1-3. Het zat Hoek ook zeker niet mee. Kort na Zwikstra's tweede treffer scoorde Hoek ook voor de tweede keer, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Toen Zwikstra er met zijn derde van de middag 1-4 van maakte, was het over en uit voor Hoek. Het duel van ‘alles of niets’ eindigde daardoor voor Hoek met niets. Het seizoen lijkt daardoor als een nachtkaars uit te gaan voor de Zeeuws-Vlamingen. Het vizier kan al voorzichtig op volgend seizoen worden gericht. Wat dat betreft werd eerder deze week al een eerste stap gezet. Met de Belg Maxime Decraene werd donderdag namelijk een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd, die Hoek samen met Rombaut zal gaan leiden.