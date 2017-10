Hoek-duo trots na fluitconcert, applaus en shirtjesjacht

Wilson baalde dat Peterson zo belangrijk was voor Heracles, maar vond het wel mooi dat de Zweed zijn woord hield en hem zijn shirt gaf. Al was dat nog wel even stressen, want op het moment dat Peterson werd geïnterviewd werd ook Wilson voor een live-uitzending voor de microfoon gehaald. De ogen van de rechtsback van Hoek schoten continu van de interviewer naar Peterson en terug. ,,Ik had al tijdens de wedstrijd gevraagd of hij zijn shirt na afloop aan mij wilde geven'', zei Wilson, nadat hij het tricot had gekregen.



,,Dat was al voor zijn tweede goal. We hebben tijdens de wedstrijd kort in het Engels gepraat, maar ik dacht net even dat hij de kleedkamer in zou gaan en ik hem daarna niet meer zou zien.'' Zo ver liet Wilson het niet komen en daardoor hield hij een mooi aandenken over aan het treffen met opnieuw een eredivisionist. In 2013 werd hij na het bekerduel met Feyenoord in De Kuip genoemd als een van de smaakmakers aan de zijde van Hoek, maar hoewel hij ook tegen Heracles erg verdienstelijk speelde zullen veel mensen voornamelijk oog hebben voor de rol van zijn tegenstander Peterson bij die drie goals.