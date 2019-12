Hoek dankt welkome zege aan comeback

DERDE DIVISIEHOEK – Op het moment dat het echt moest liet Hoek zaterdagmiddag bij een 2-0-achterstand zien over veerkracht en karakter te beschikken. Het thuisduel met Stedoco leek na 26 minuten veel weg te hebben van een kansloze missie, toen Vincent Verheul de 0-2 achter Jordi de Jonghe schoot. Maar Hoek gaf niet op, rechtte de rug, kwam voor rust terug in de wedstrijd en drukte in de tweede helft door: 5-2.

Daarmee boekte de ploeg van Lieven Gevaert na drie wedstrijden zonder overwinning een bijzonder welkome zege. Na de nederlagen tegen Harkemase Boys (6-0) en Sparta Nijkerk (2-4) en het doelpuntloze gelijkspel bij DVS’33 moest Hoek winnen om enigszins in het spoor van de koplopers te blijven. De overwinning was, naast de drie veroverde punten, ook goed voor het vertrouwen.

Over de eerste helft en zeker het eerste halfuur kon Gevaert niet tevreden zijn. De trainer had opnieuw voor een formatie met vijf verdedigers gekozen, maar die speelwijze kwam tegen Stedoco niet uit de verf. Joran Schröder, de beste speler bij de bezoekers, schoot na twaalf minuten knap de 0-1 binnen. En na 26 minuten strafte Verheul balverlies van Jonathan Constansia in diens eigen strafschopgebied af (0-2).

Kort voor die tweede treffer had Gevaert de boel omgezet. Hoek ging achterin gewoon met vier man spelen en Reguillo Vandepitte schoof door naar zijn vertrouwde plek op het middenveld. Het bleek – achteraf gezien – een gouden zet, want juist Vandepitte schoot op aangeven van Fabian Wilson de 1-2 binnen. Hoek was daarmee terug in de wedstrijd en maakte na rust meteen duidelijk dat het op jacht ging naar meer.

Slotakkoord

De gelijkmaker viel na 62 minuten, toen Robin Nelis knap voorbereidend werk van Ruben de Jager afrondde (2-2). Daarna ging het snel. Eerst knalde Roycel James, na een tikje breed van Constansia, een vrije trap van zo’n 25 meter binnen. En na 71 minuten verlengde De Jager een voorzet van Impens. De bal rolde via de binnenkant van de paal over de doellijn. Het slotakkoord was voor Vandepitte, die zes minuten voor het einde de 5-2 binnenkopte.

Daarna kreeg Stedoco, waar ex-Hoek-speler Kyle Doesburg als basisspeler de 90 minuten volmaakte, via Verheul nog een kans op 5-3. Maar zijn schot verdween over doelman De Jonghe én het doel van Hoek. Volgende week sluit Hoek de eerste competitiehelft af met een uitwedstrijd tegen Jong Almere City. Die ploeg verloor zaterdag op bezoek bij DVS’33 met 5-2 en bezet de tiende plaats. Hoek is na de overwinning op Stedoco nu de nummer vijf van de derde divisie.

Hoek-Stedoco 5-2 (1-2). 12. Joran Schröder 0-1, 26. Vincent Verheul 0-2, 35. Reguillo Vandepitte 1-2, 62. Robin Nelis 2-2, 64. Roycel James 3-2, 71. Ruben de Jager 4-2, 84. Reguillo Vandepitte 5-2. Scheidsrechter: M.F.M.G. Eijgelsheim (Oirschot). Gele kaart: Steven Smulder (Hoek), Etienne Mariana en Joran Schröder (beiden Stedoco). Aantal toeschouwers: 550.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Reguillo Vandepitte, Roycel James (86. Kim van den Bergh), Karim Bannani; Jonathan Constansia (83. Francis Kabwe Manengela), Steven Smulder, Rik Impens; Ruben de Jager en Robin Nelis (73. Abdoe Abdenbi).