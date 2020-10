Hoek boekt in Woerden een bevredigende overwinning

DERDE DIVISIEWOERDEN – In de stromende regen boekte Hoek zaterdagmiddag de tweede overwinning van het seizoen. De ploeg had aan twee momenten genoeg om Sportlust’46 over de knie te leggen. Voor rust werd een mooie aanval over rechts afgerond door Steve Schalkwijk, diep in de tweede helft leverde een succesvolle counter de 0-2 op via Jonathan Constansia.