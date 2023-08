Hoek blijft zichzelf na ‘klein reeksje’: ‘Blijven beseffen dat het niet vanzelf gaat’

Kloetinge oefent tegen Jong Sparta, Goes ontvangt FC Dordrecht onder 21

De voetballers van Kloetinge en Goes spelen dinsdagavond oefenwedstrijden in eigen huis. Beide ploegen treffen ‘jong-teams’. Derdedivisionist Kloetinge neemt het op tegen tweededivisionist Jong Sparta. Vierdedivisionist Goes staat tegenover de beloften van FC Dordrecht. Vrijdag stonden Goes en Kloetinge nog tegenover elkaar (1-0).