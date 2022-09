Hoek blijft ook in achtste midweekse duel van 2022 ongeslagen

Hoek bleef woensdagavond ook in zijn achtste midweekse competitiewedstrijd in 2022 ongeslagen. De 3-1-overwinning bij Stedoco betekende de zesde zege in die reeks van acht duels. Twee duels eindigden in een gelijkspel.