Hoek bereikt volgende ronde KNVB-beker, 3-1-winst bij JOS Watergraafsmeer

Hoek nam na een moeilijke openingsfase het heft in handen en kwam via een snelle uitval op 0-1. Steve Schalkwijk gleed in de negende minuut de bal binnen na een voorzet vanaf rechts van aanvoerder Rik Impens.

Hoewel de Zeeuwse ploeg in de eerste helft zeker niet het beste voetbal liet zien, werd het na 21 minuten wel 0-2. En opnieuw was Schalkwijk het eindstation van een snelle uitval.

Hoek koesterde hierna de voorsprong, groepeerde zich op eigen helft en liet het spel aan JOS Watergraafsmeer. De thuisclub had wel enkele behendige spelers in de ploeg, maar kon geen openingen vinden.

Na rust had Hoek veel meer controle en speelde de ploeg van trainer Björn De Neve met de vers ingebrachte krachten Jelco Schamp en Giovanni Delannoy wat verder naar voren. Schalkwijk kreeg de mogelijkheid de wedstrijd in het slot te gooien, maar hij schoot over. In de 73ste minuut kwam JOS uit het niets op 1-2. Jonathan Richard kopte raak. Delannoy besliste in de 94ste minuut de wedstrijd: 1-3.