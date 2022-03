Hoek begint zonder vier basiskrachten aan interessant tweeluik

VIERDE KLASSE B Koploper Kruiningen wint in de 97ste minuut: ‘Ik denk dat dit het geluk is van de ploeg die bovenaan staat’

VLISSINGEN – In de vierde klasse B leek Rillandia-Kruiningen in 0-0 te eindigen, maar op het allerlaatste moment won de koploper alsnog met 0-1. SKNWK boekte een reguliere 3-0 zege op Brouwershaven en SPS versloeg in de derby Stavenisse met 0-3.

12 maart