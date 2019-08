Hoe zag de eerste week van Istvan Bakx in Zuid-Afrika eruit?

KAAPSTAD - Een transfer leek er lange tijd niet meer in te zitten, tot Istvan Bakx vorige week toch ineens groen licht kreeg. De aanvallende middenvelder vloog op donderdag 22 augustus naar Zuid-Afrika, waar hij deze week een contract voor één jaar tekende bij Ajax Cape Town. De 33-jarige Vlissinger hield voor deze krant de belevenissen tijdens zijn eerste week bij. ,,Dit is echt een andere wereld.’’

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

,,Samen met mijn vriendin Zenna besluit ik om met de trein van Den Bosch naar Schiphol te reizen. Anders wordt het misschien een beetje moeilijk voor onze meiden, die nu 4 en 2 jaar oud zijn. Straks lijkt het alsof het heel erg is, dat papa vertrekt. Maar het valt reuze mee, over een tijdje komen zij ook naar Zuid-Afrika. We moeten het allemaal niet te groot maken.’’

,,Op het vliegveld is het trouwens nog wel even stressen geblazen. Ik blijk een ander visum nodig te hebben, maar dat kan nog snel geregeld worden. De vliegreis van 12 uur is lang, maar ik kijk een film en een serietje. Van mijn zwager Joy heb ik nog een boekje meegekregen over Kaapstad. Zo kan ik me al een beetje inlezen.’’