Hicham Benhammou is een bekende Nederlander in Indonesië: ‘We kregen 80.000 likes. 80.000!’

Benhammou is nu weer even thuis, in Tholen, maar gaat er vanuit dat hij aan het eind van deze maand of anders begin december terugkeert naar Indonesië. Door de coronacrisis is het ook voor de coach van Bintang Timur Surabaya een vreemd jaar geweest. ,,We moeten de competitie van dit jaar nog afmaken’’, vertelt Benhammou. ,,Toen die in maart werd stilgelegd moesten we nog twee wedstrijden spelen en waren we bijna zeker van een plek in de Final Four.’’