Het Zeeuwse voetbalweekeinde in cijfers

Drie rode kaarten ‘scoorde’ Colijnsplaatse Boys in het duel met Wolfaartsdijk. Vooral de rode broers Danny en Steffan de Loof waren statistisch interessant. Zo vaak komt het namelijk niet voor dat broers in dezelfde wedstrijd rood krijgen.

De Kloetingse tweeling Jaap en Daan Esser overkwam het ook. In de bekerfinale van 2012, tegen Kozakken Boys, werden ze in de verlenging allebei met rood uit het veld gestuurd. Nóg langer geleden kregen bij Hoek Jos en Leo Kayser rood in een competitieduel met Valleivogels. Tussendoor kreeg ook ploegmaat Geert de Poorter rood.

Dat scenario volgde ‘Colijn’ zaterdag ook, want na de broers De Looff kreeg ook Sven Hoogerheide nog rood.

8

Noad’67 kwam met een 4-1-nederlaag bj Kogelvangers uit de startblokken. Wéér geen winst bij de herstart . Inmiddels wacht de Fluplandse club al acht jaar op een driepunter in de eerste wedstrijd na de winterstop. Inj 2011 lukte dat Noad’67 voor het laatst. Het herstartte toen (op 5 februari) met een 2-0-overwinning bij Seolto. Frank den Engelsman en Steef van der Peet scoorden. Als tegenhanger: RCS won met 3-0 bij Veere en heeft in het zaterdagvoetbal allevier zijn eerste wedstrijden na de winterstop gewonnen.

19

Martijn Simonse is helemaal los. Hij maakte zaterdag zijn vierde hattrick van het seizoen, wat het raamwerk was voor de 6-0-zege van Luctor Heinkenszand bij Bevelanders en wat hem naar de kop van het PZC-topscorersklassement katapulteerde. Vorig seizoen schoot de spits ze er supermakkelijk in in de vierde klasse, maar een klasse hoger heeft hij zijn draai ook helemaal gevonden. Na een slow start met één goal in drie duels heeft hij nu inmiddels 19 keer gescoord en in de acht laatste wedstrijden op rij. De laatste wedstrijd waarin hij niet scoorde, was in oktober de met 0-1 verloren topper tegen Walcheren.

48

Apollo’69 verloor zaterdag in de vierde klasse met 2-0 van Hoedekenskerke/Kwadendamme. Dat lijkt niet zo’n bijzondere uitslag, maar er werd toch een interessante en lange Zeeuwse streak doorbroken. Apollo’69 had namelijk al 48 opeenvolgende wedstrijden minimaal één keer gescoord, langer dan welke andere Zeeuwse club dan ook. Maar die reeks werd nu doorbroken. Op 4 maart 2017 bleef Apollo’69 voor het laatst droog staan, thuis tegen Wolfaartsdijk (0-1). Sindsdien scoorde de ploeg dus in 48 opeenvolgende duels. Tot zaterdag.

131

André de Nooijer heeft 131 wedstrijden in zijn bagage als trainer van Groede. En dat gaan er nog veel meer worden. Hij gaat namelijk voor een zesde seizoen bij de Zeeuws-Vlaamse dorpsclub. Daarmee wordt hij de langst zittende trainer in het huidige Zeeuwse amateurvoetbal.

Op dit moment moet hij die eer nog delen met Marc de Kunder bij Vogelwaarde. Ook hij kwam in 2014 binnen bij zijn club, maar keert komende zomer terug naar Spui.