Het Zeeuwse voetbalweekeinde in cijfers: van 0 tot 250

Ver van Huis een punt en een pizza

7:00 ORANJEWOUD/GRONINGEN - Op vrijdag vertrekken, een overnachting in Friesland en dan voetballen in Groningen. De vijfde uitwedstrijd van Hoek in de derde divisie was een hele onderneming. Een verhaal over 28 uur van huis zijn, voor een potje voetbal van 90 minuten.