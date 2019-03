Het Zeeuwse voetbalweekeinde in cijfers: Hulsterloo in de plus, De Meeuwen in de min

RUDESTATSDe donkere dagen van De Meeuwen, de lievelingstegenstander van Zeelandia Middelburg, de remonte van Hulsterloo, al een jaar zit Duiveland in de wachterkamer en bij Sluis is het wachten juist voorbij. Het Zeeuwse voetbalweekeinde in cijfers.

4

De situatie voor De Meeuwen wordt steeds duisterder in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. Ook bij Brielle moest de ploeg een nederlaag slikken (2-0). Na de winterstop heeft De Meeuwen nog niet gescoord in een uitwedstrijd. Tegen Brielle was de vierde uitwedstrijd. Voor de winterstop was er maar één uitwedstrijd waarin De Meeuwen droofg bleef staan; dat was in de dramatische 9-0-nederlaag bij Westlandia.

8

Zeelandia Middelburg kon zich zondag geen betere tegenstander wensen dan het Bredase Jeka. De clubs troffen elkaar voor de achtste keer in hun bestaan en Zeelandia Middelburg bleef voor de achtste keer ongeslagen. Er is geen club waartegen de Middelburgers vaker speelden en ongeslagen bleven (5W 3G). Met zeven duels is Grenswachters ook zo’n welkome tegenstander voor Zeelandia Middelburg (4W 3G).

12

Drie punten scheidden Hulsterloo in de winterstop van de laatste plaats in de vierde klasse van het zondagvoetbal. Hoe anders ziet de wereld er nu uit voor de Zeeuws-Vlaamse dorpsclub. Vijf wedstrijden met vier zeges verder heeft de ploeg het linkerrijtje in het vizier en moet het oppassen dat het niet gaat meedoen in de periodestrijd… Qua verliespunten doet na de winterstop alleen Steen het beter in deze klasse.

Stand na winterstop

Steen 7-21

Hontenisse 6-13

WVV’67 7-13

Hulsterloo 5-12

Oostburg 6-11

RIA W 6-8

IJzendijke 6-8

Breskens 4-7

Koewacht 5-6

Odio 5-5

Meto 6-4

Biervliet 6-4

Groede 7-4

Vogelwaarde 5-0

28

Duiveland heeft na de 3-0-zege in de papieren topper tegen Vrederust inmiddels al een jaar lang niet gelijk gespeeld. Op 24 maart 2018 speelde de Oosterlandse vierdeklasser voor het laatst gelijk: 1-1 tegen VVC’68. Vervolgens speelde Duiveland al 28 wedstrijden niet gelijk. Goes speelde meer duels in de reguliere competitie niet gelijk (29), maar die streak begon ‘pas’ in april (0-0 tegen Baronie).

145