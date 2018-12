Het Zeeuwse voetbaljaar in cijfers

RUDESTATSVLISSINGEN - De eerste, de laatste, de meeste. de minste en de oudste. Twaalf maanden voetbal op de Zeeuwse velden heeft weer een schat aan uitersten opgeleverd. Met een nieuw jaar in het verschiet een terugblik op 2018 in cijfers.

1

Volledig scherm Daniel Akindayini. © Camile Schelstraete Het eerste officiële doelpunt van 2018 kwam op 20 januari van de voet van Daniel Akindayini. De Engelse debutant maakte de enige en winnende treffer voor Hoek tegen AFC. Akindayini was in de winterstop getest door Hoek en goed genoeg bevonden. Hij scoorde in zijn eerste zes duels, maar daarna niet meer. Hij is nog altijd aan Hoek verbonden, maar is herstellende van een afgescheurde achillespees.

3

In 2018 verdwenen drie teams uit het Zeeuwse amateurvoetbal en kwamen er drie bij. Verdwenen: Zeeland Sport werd opgedoekt, Hoedekenskerke en Kwadendamme gingen samen verder. Erbij: Hoedekenskerke en Kwadendamme fuseerden, Brouwershaven keerde terug uit het reservevoetbal en Goes (her)startte met een zaterdagteam.

6

Volledig scherm De Noormannen promoveerde dit jaar naar de derde klasse na een 5-1-zege op Apollo'69 in 's-Gravenpolder. © De Noormannen Zes kampioenen verwelkomde het Zeeuws voetbal in 2018: De Meeuwen, Yerseke, Krabbendijke, Veere, Clinge en Vogelwaarde. In de nacompetitie volgden ook nog ’s zes Zeeuwse promovendi: Tholense Boys, Luctor Heinkenszand, De Noormannen, Smerdiek, Hulsterloo en Biervliet.

9

Op de valreep pakte Vosmeer nog een driepunter. In de laatste wedstrijd van 2018 versloeg de Thoolse vierdeklasser plots WIK’57 met 0-5. Het jaartotaal van de ploeg kwam daarmee op 9 punten. Dat is het laagste puntentotaal van een Zeeuws team dat het hele jaar competitie speelde. Behalve WIK’57 versloeg Vosmeer ook Spui (in april) en speelde drie keer gelijk. De overige 21 duels werden verloren.

10

Marvin Cornelis en Whouter Ghijs hebben in 2018 in tien wedstrijden allebei gescoord voor Hoofdplaat. Aan dat aantal komende de dodelijkste duo’s in het Zeeuwse voetbal niet eens: Jean-Paul Harthoorn en Dennis de Nooijer (zes keer in dezelfde wedstrijd gescoord voor Apollo’69), Martijn Simonse en Tom Blomaard (acht keer in dezelfde wedstrijd gescoord voor Luctor Heinkenszand) en Joran Maliepaard en Ronald Zwager (acht keer in dezelfde wedstrijd gescoord voor Duiveland).

41

Met 41 doelpunten was Goes de Zeeuwse club met de meeste officiële wedstrijden op zijn naam in 2018. In de competitie trad de ploeg van trainer Rogier Veenstra 31 keer aan, in de districtsbeker 5 keer, in de nacompetitie 4 keer en in de KNVB beker 1 keer. Met 37 wedstrijden blijft Hoek aardig in het spoor van Goes (31 competitie, 4 nacompetitie en 2 KNVB beker).

50

Volledig scherm Ap van de Belt van SPS. © d'n Vjírtienuh Begin november scoorde Albert Pieter (Ap) van de Belt op zijn 50ste voor SPS in de vierde klasse. Vanwege een spelerstekort werd Van de Belt opgetrommeld uit het derde team en tegen Hansweertse Boys maakte hij prompt de gelijkmaker. Daarmee werd hij de oudste Zeeuwse doelpuntenmaker van 2018.

53

Met 53 doelpunten was Jens Pyfferoen van Sluis de productiefste voetballer in het jaar 2018. Voor de zomer maakte hij er 28 in de competitie (inclusief vier hattricks), na de zomer 19 (inclusief vier hattricks). In de poulefase van de districtsbeker maakte hij er ook nog ’s zes (inclusief één hattrick). Zijn negen hattricks zijn ook ongeëvenaard in 2018.

166

Ook in 2018 speelde Schoondijke geen enkele wedstrijd zonder doelpunten. Die wachttijd duurt inmiddels al meer dan zesenhalf jaar, want in februari 2012 speelde de club tegen Groede voor het laatst doelpuntloos gelijk. Eind september werd de nóg langere niet-0-0-reeks van ’s-Heer Arendskerke na 194 duels afgebroken (tegen Vlissingen zaterdag).

4566

Het 4566ste en laatste doelpunt van 2018 werd afgelopen zondag gemaakt door Ali Eryürük. Kort voor tijd gaf hij Sluiskil hoop tegen Nieuw-Borgvliet door de aansluitingstreffer te maken (2-3), maar de gelijkmaker viel niet meer. Daardoor viel de laatste officiële Zeeuwse goal in de vijfde klasse.