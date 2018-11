Het voetbalweekeinde in cijfers: van 5 tot 142

5

Bijna tien jaar ontliepen Terneuzen en HVV’24 elkaar in de competitie. Terneuzen speelde in die periode steevast hoger dan de Hulster rivaal. Maar sinds drie seizoenen spelen ze samen in de derde klasse. Tot plezier van HVV’24. De 2-0-zege van zondag betekende namelijk dat HVV’24 in de vijf onderlinge ontmoetingen sindsdien nog altijd ongeslagen is. Drie keer won de ploeg, twee duels eindigden in een gelijkspel. In vier van de vijf duels kwam Terneuzen niet tot scoren.

7

Raymond Rovers was niet de doelpuntenmaker van Colijnsplaatse Boys in de topper tegen Hoedekenskerke/Kwadendamme (1-1). Daardoor zijn er nu nog maar twee spelers die dit seizoen in alle 7 competitiewedstrijden hebben gescoord. Joran Maliepaard van Duiveland is de ene, Maurice Lindhout van SPS is de andere. Voor Maliepaard staat de teller inmiddels op 10 opeenvolgende duels met goals, want ook in de drie wedstrijden in de districtsbeker was hij trefzeker.

15

Volledig scherm Arjen Pattenier maakte zaterdag zijn eerste doelpunten van deze competitie. Met twee goals speelde hij een belangrijke rol in de 3-1-zege bij Nieuwdorp. Niet toevallig gebeurde dat tegen Nieuwdorp, want dat is zijn favoriete tegenstander. Inmiddels heeft hij in zijn carrière al 15 doelpunten gemaakt tegen deze tegenstander. Ver achter Nieuwdorp staan Serooskerke en het niet meer zelfstandig bestaande Heinkenszand met 11 goals van Pattenier.

30

Jannick Schaier benutte zaterdag in de remontada van Arnemuiden tegen DBGC (0-3 achter, 4-3 winnen) de dertigste strafschop uit zijn carrière. Hij maakte er 27 in de reguliere competitie, 2 in de districtsbeker en 1 in de nacompetitie. In totaal heeft hij 45 keer gescoord voor Arnemuiden, waarmee hij precies 1/3 van zijn totaal vanaf elf meter heeft gemaakt.

50

Albert Pieter van de Belt, beter bekend als Ap, heeft zich zaterdag bij een select gezelschap Zeeuwse voetballers gevoegd. Door zijn doelpunt zaterdag voor SPS werd hij de vierde speler die als 50+’er scoorde in het Zeeuwse amateurvoebal.

Van de Belt had al een tijdje afscheid genomen van het eerste elftal. Maar vanwege blessures in de selectie en het feit dat het derde elftal - waarin hij tegenwoordig zijn kunsten vertoont - vrij was, maakte hij zijn comeback.

Die rentree zette hij luister bij door na een halfuur de gelijkmaker binnen te koppen tegen Hansweertse Boys. Daarmee zette hij de Thoolse ploeg weer op het juiste spoor na een vroege achterstand. Uiteindelijk won SPS met 5-1.

Slechts drie spelers waren ouder toen ze scoorden in het Zeeuwse amateurvoetbal. Adrie de Kort was in maart 2016 al bijna 54 toen hij laatste goal maakte voor Kwadendamme. Hij voert daarmee de oudsten-lijst aan. Leo van der Weijden en Michel Leonhart zijn de andere scorende vijftigers.

142

Patrijzen speelde voor het eerst in dik vijf jaar doelpuntloos gelijk. Op bezoek bij Wemeldinge werd het in de vierde klasse 0-0. Daarmee kwam een einde aan een streak van 142 wedstrijden waarin of Patrijzen of de tegenstander scoorde. Zeeuwse koploper in deze categorie is Schoondijke dat inmiddels een reeks van 161 wedstrijden zonder 0-0-duels op zijn naam heeft staan.