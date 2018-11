Het voetbalweekeinde in cijfers: van 3 tot 601, met quizvraag!

3

Het kan bijna geen toeval zijn. De eerste periode was binnen en op de eerste speeldag van de tweede periode leden drie Zeeuwse clubs prompt hun eerste puntverlies. Walcheren (derde klasse zaterdag), Lewedorpse Boys (vierde klasse zaterdag) en Sluis (vijfde klasse zondag) moesten na acht opeenvolgende overwinningen hun eerste tegenvaller incasseren. Ze speelden alledrie gelijk en niet eens tegen hoogvliegers (achtereenvolgens tegen Veere, Nieuwland en Aardenburg).

6

Daan Klomp uit Wissenkerke debuteerde zaterdag in de competitie voor NAC Breda. Niet verkeerd om dat tegen Ajax te doen. Klomp is de zesde Zeeuwse voetballer die deze eeuw in de competitie uitkomt voor NAC Breda. Enkele weken geleden leek Jan Paul van Hecke ook dicht bij zijn debuut, maar de jongeling uit Arnemuiden moet daar nog even geduld voor hebbe. Zijn Zeeuwse voorbeelden van deze eeuw:

Daan Klomp (2018)

Pim Bouwman (2010)

Rogier Veenstra (2006)

Eric Atuahene (2004)

Wilmer Kousemaker (2004)

Jean-Philip Becht (2001)



10 (met quizvraag)

Hoek speelde al best vaak tegen Noordwijk en na zaterdag heeft het in dezelfde plaats tegen SJC gespeeld. Sinds Hoek in 1989 het hoogste amateurniveau haalde, was Noordwijk de tiende plaats waarin Hoek tegen minimaal twee verschillende tegenstanders speelde. Noem de andere negen! Helemaal onderaan dit blogje staat de oplossing.

12

De ongekende streak van Joran Maliepaard duurt voort. Hij heeft inmiddels in twaalf opeenvolgende wedstrijden gescoord voor Duiveland. In de drie bekerduels en de daaropvolgende negen competitiewedstrijden scoorde hij telkens minimaal één keer.

13

Kyle Doesburg had slechts 13 wedstrijden nodig om de dubbele cijfers te halen in de competitie voor Hoek. Slechts drie spelers hadden minder duels nodig om zo ver te komen. Sinds Hoek in 1989 het hoogste niveau bij de amateurs haalde, waren alleen Jan Huygens (tien duels in 2006), Rieno van Oost (elf duels in 2001) en David Destorme (twaalf duels in 2004) sneller dan Doesburg.

250

Met vier doelpunten was Chiel Maranus zaterdag maar weer ’s belangrijk voor Domburg. Een zuivere hattrick in het eerste halfuur legde de basis voor de uiteindelijke 4-2-overwinning op Apollo’69. Met zijn kwartet ging de 36-jarige spits door de grens van 250 doelpunten in zijn carrière. Slechts één keer eerder maakte Maranus in competitieverband vier goals in één wedstrijd. Dat was 15 jaar geleden, toen hij er tegen Aardenburg zelfs vijf maakte. Leuk feitje: in het zondagvoetbal scoorde Maranus regelmatig buiten de provincie, maar in het zaterdagvoetbal heeft hij nog nóóit tegen een niet-Zeeuwse club gescoord

601

Het Zeeuwse amateurvoetbal verwelkomde dit weekeinde de 600ste doelpuntenmakers van deze competitiejaargang. De Zeeuwse teller staat nu in totaal op 601 doelpuntenmakers. Het moet dus een speler uit het zondagvoetbal zijn geweest die de 600ste maakte. En die moet ook gemaakt zijn in de slotfase. Marik Waterman (Philippine) of Jamie Rademaker (Terneuzen) zijn bijvoorbeeld goede kandidaten, want zij voldoen aan het profiel. Laten we Waterman gewoon aanwijzen. Dan heeft zijn wonderschone omhaal tegen MOC’17 meer waarde dan de eretreffer bij een 0-6-achterstand.

Oplossing van 10 ‘dubbele’ plaatsen van Hoek

1 Amsterdam (AFC, Ajax, Beursbengels en Swift)

2 Barendrecht (Barendrecht en Smitshoek)

3 Katwijk (Katwijk, Quick Boys en FC Rijnvogels)

4 Noordwijk (Noordwijk en SJC)

5 Ridderkerk (Rijsoord en RVVH)

6 Rotterdam (Alexandria’66, XerxesDZB, Zwart Wit’28)

7 Spakenburg (Eemdijk, IJsselmeervogels en Spakenburg)

8 Veenendaal (Dovo en GVVV)

9 Vlaardingen (Deltasport, Zwaluwen)

10 Zwijndrecht (Groote Lindt en VVGZ)