Het meeste geld is volgens de bookmakers vanavond te verdienen bij Hoek-PEC Zwolle

Een plaats in de tweede ronde levert de clubs sowieso een zogenaamde wedstrijdvergoeding van 20.000 euro op. Maar ook buiten de club is er dinsdagavond geld te verdienen. Bij de TOTO. Vooral bij de wedstrijd Hoek-PEC Zwolle .

Bij een overwinning van Hoek krijg je je inzet met een coëfficiënt van 14,75 terug. Dat is momenteel de op één na hoogste quotering bij TOTO in de KNVB beker. Alleen een stunt van Excelsior’31 (klassegenoot van Hoek en Goes in de derde divisie) donderdag tegen FC Utrecht levert meer op met een quote van 21.50.

TOTO dicht Goes een aanzienlijk grotere kans op een stunt toe in het bekerduel met SC Cambuur, koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Op een Goese zege (in de reguliere speeltijd) staat een quote van 10.00. Je krijgt dus je inzet maal 10 terug.

De hoogste quoteringen staan op de juist voorspelde uitslagen van Hoek en Goes. Op Zeeuwse overwinningen met 3-0 of meer staat een quote van 250,00. Zet 1 euro in en als dat de juiste voorspelling is, levert dat dus 250 euro.

Ook interessant: combineer stunts van Hoek en Goes en je krijgt een winstquotering van 147,50 (14,75 x 10,00). Misschien niet logisch, wel mogelijk. De verwachte opties (zeges voor PEC Zwolle en SC Cambuur) leveren respectievelijk quotes op van 1,13 en 1,24.

Quoteringen Hoek-PEC Zwolle

Winst Hoek 14,75

Gelijkspel 8,60

Winst PEC Zwolle 1,13



Quoteringen Goes-SC Cambuur