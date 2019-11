‘Het liefst ben ik nog tien jaar trainer van Kloetinge

Bouzambou speelt met Oranje twee interlands in Tsjechië

15:51 ZEIST - Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt begin december twee oefeninterlands in en tegen Tsjechië. Saïd Bouzambou, die sinds dit seizoen voor het Belgische KK Malle-Beerse speelt, is de enige Zeeuwse speler die door bondscoach Max Tjaden is opgenomen in de twaalfkoppige selectie.