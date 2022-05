Het laatste anker van Goes is bijna gebroken

Goes bracht Sparta Nijkerk slechts even aan het wankelen. Sylvio Hage zorgde met een bekeken schuiver voor de openingstreffer, maar nog voor rust had de tweede periodewinnaar de schade alweer gerepareerd. De achttien karaats treffer van Gianni Tiebosch uit een weergaloze stift, vormde het klapstuk van de middag al was deze slechts voor de statistieken. Spits Guillaume Clinckemaillie bleef andermaal berooid achter. ,,Het is een pech seizoen, absoluut niet wat ik ervan verwacht had.’’