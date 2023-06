Het knettert in de kleedkamer bij winnend RCS

Trainer Ralph Zegers moest naar eigen zeggen in de rust even kort naar de wc. In de tussentijd bleek het binnen zijn spelersgroep flink te donderen. Toen hij terugkwam in de kleedkamer waren de donderwolken al bijna weer weggetrokken. ,,Wat is hier gebeurd?”, vroeg hij zich af. Middenvelder Nicky van Merrienboer vertelde na afloop dat er ‘harde woorden’ waren gevallen. ,,Verwijten over en weer. Tussen de verdediging en de aanval. Dit gebeurt ons te vaak. Soms zijn we te negatief tegen elkaar.”