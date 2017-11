Het jaar van Niek van Sprundel is voorbij

HOEK - Bij Hoek moeten ze het vrijwel zeker tot het eind van dit kalenderjaar stellen zonder Niek van Sprundel. De topscorer raakte zaterdag tegen 's-Gravenzande (2-0-nederlaag) opnieuw geblesseerd. De eerste diagnose is dat Van Sprundel pas in 2018 weer in actie kan komen. ,,Ik denk dat het moeilijk wordt om hem voor de winterstop nog te kunnen laten spelen’’, zegt Jannes Tant.

Van Sprundel, in de competitie goed voor vijf goals, kampt met een vergroot lieskanaal. Hij kreeg enkele weken geleden een injectie en dat leek te helpen. Tot het er zaterdag ineens weer inschoot bij de spits. Een operatie is waarschijnlijk niet nodig. Tant: ,,Met de nodige rust en goede begeleiding en behandeling moet hij weer fit kunnen worden. Niek zal ook een individueel programma krijgen.’’ Middenvelder Aaron Verwilligen ontbreekt zaterdag ook nog, in het thuisduel met Stedoco.

Daarin heeft de hoofdklasser wat goed te maken, want de resultaten van de afgelopen weken bleven ver achter bij de – opnieuw hoge – verwachtingen in Hoek. Dat er vorige week kritiek was na het optreden van Hoek, vindt Tant niet meer dan logisch. ,,Dat was terecht. Het was de slechtste wedstrijd van dit seizoen’’, zegt de trainer. Voor de nederlaag in ’s-Gravenzande en die van twee weken eerder bij Achilles Veen (3-1) is Hoek de aansluiting met de ploegen bovenin kwijtgeraakt.

Spelers aanwijzen die hebben gefaald? Dat doet Jannes Tant nooit en ook deze keer niet. ,,Dat merken ze vanzelf wel, als ik ze wissel of niet opstel. Ik hoor soms dat ik te braaf ben. Ja, ik ben niet iemand die na afloop gaat roepen wat er allemaal mis was en wie er niet goed speelden. Ik doe het op mijn manier. Dit is mijn stijl, zo ben ik. Dat ga ik niet veranderen. Ik kijk ook goed naar mijn eigen keuzes en heb echt wel zelfkritiek.’’

Quote Een aantal jongens worstelt met zijn vorm. Maar in voetbal kun je het ook zo weer omdraaien Jannes Tant

Zijn elftal draait de laatste weken erg stroef. In Veen verzuimde Hoek de 0-2 te maken en moest het vervolgens in een tijdsbestek van zestien minuten drie goals slikken. Een week later volgde een bijzonder matige bekerwedstrijd in en tegen Serooskerke, die met 0-2 werd gewonnen. ,,Een aantal jongens worstelt met zijn vorm. Maar in voetbal kun je het ook zo weer omdraaien. Ik heb de groep ook verteld dat ik niet begrijp dat ze zo scherp trainen – waarbij ze elkaar soms echt hard aanpakken en ieder duel willen winnen – maar vervolgens op zaterdag zo slap voor de dag komen. Dat moet veranderen.’’

De spelers van Hoek mogen van hun trainer ook wel wat kritischer zijn naar elkaar toe. ,,Als het goed gaat hoor je daar niemand over. Maar in een mindere fase mag je elkaar best wel eens verrot schelden. Elkaar scherp houden. Op de training gebeurt dat dus wel, maar in wedstrijden mis ik dat.’’

Stedoco, zaterdag de tegenstander, is een goede ploeg heeft Tant gezien. ,,Ik heb beelden bekeken van de wedstrijd van zaterdag tegen Jodan Boys en een collega-trainer gesproken. Weet je wat het is? Als wij het voetbal brengen dat we kunnen brengen, dan moeten we ons niet te veel gaan aanpassen aan de tegenstander. De jongens moeten het simpel houden en vanuit hun kracht spelen. Dan voetbal je vaak het best.’’