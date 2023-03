Het EK lonkt voorJan Paul van Hecke: ‘Ik liep vroeger altijd in een oranje tenue’

Vijftien uur na de triomf met Brighton & Hove Albion in het roemruchte FA Cuptoernooi meldde Jan Paul van Hecke zich maandag bij de volgende halte. Jong Oranje is de komende week zijn pleisterplaats, met uitzicht op het EK komende zomer. ,,Daar droom ik wel van ja’’, zegt de 22–jarige verdediger uit Arnemuiden.

Terwijl zijn medespelers van Brighton gisteren als beloning voor het halen van de halve finales van het bekertoernooi acht dagen vrijaf kregen en prompt een vakantie boekten, nam Jan Paul van Hecke een andere afslag. De verdediger pakte na de wedstrijd tegen Grimsby Town (5-0-zege) de auto, reed naar Arnemuiden, overnachtte daar om zich vervolgens ‘s morgens in Amsterdam te melden bij de selectie voor Jong Oranje.

Lees ook Jan Paul van Hecke met Brighton naar Wembley

Via de app

,,Ik was om één uur ‘s nachts in Arnemuiden en om zeven uur ging het wekkertje alweer’’, zegt Van Hecke maandagmorgen, vlak voor het vertrek naar het trainingskamp van Jong Oranje in Zuid-Spanje. ,,Het is een druk programma, maar wel héél leuk allemaal. Jong Oranje, daar kijk ik altijd naar uit. Het is een andere omgeving, met allemaal jongens van dezelfde leeftijd en ook spelers, die ik al wat langer ken, zoals Van Hooijdonk, Scherpen en Van de Ven. Ook buiten Jong Oranje heb ik contact met die jongens, veel via de app.’’

Het trainingskamp in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waarbij twee oefenwedstrijden worden gespeeld, geldt als voorbereiding op het Europees kampioenschap van komende zomer. Het is één van de dingen die Van Hecke in zijn agenda heeft omcirkeld. Hij wil erbij zijn op dat podium. ,,Ik heb nog geen vakantie geboekt.’’ Het feit dat hij nu tot de 23-koppige selectie behoort, is een prima signaal, maar bondscoach Erwin van de Looi zal pas in een later stadium zekerheid geven. Tot die tijd is het een kwestie van heel blijven en ritme zien te behouden.

Quote Het is een druk programma, maar wel héél leuk allemaal. Jong Oranje, daar kijk ik altijd naar uit Jan Paul van Hecke

Dat laatste is best lastig. Van Hecke krijgt dit seizoen bij Brighton wel steeds meer speelminuten - vooral in het FA Cuptoernooi - maar is nog geen vaste waarde. De concurrentie is moordend (,,De spelers zijn allemaal van een hoog niveau’’) en geduld is het motto. ,,Gewoon zorgen dat je goed en hard traint. Gelukkig speel ik de laatste tijd wel steeds meer. Als je minuten krijgt, moet je zorgen dat je die goed doorkomt en je kans pakt. Zondag kwam ik er een kwartier voor tijd in bij een 3-0-stand, de wedstrijd was gespeeld, dan doe je wat je moet doen en het is makkelijker erin komen dan bijvoorbeeld tegen Leeds. Toen waren er nog tien minuten te spelen en stond het 2-2, dan moet je er gelijk staan.’’

Stappen maken

Toch voelt hij aan alles dat hij stappen maakt in Engeland. ,,We hebben een goede trainer (Roberto De Zerbi) en de trainingen zijn van een hoog niveau’’, stelt Van Hecke. ,,We doen het natuurlijk ook gewoon goed met Brighton, zitten in de halve finale van de beker, spelen voor Champions Leaguevoetbal, in de beste competitie die er is. Dan word je vanzelf beter. Ik denk dat wanneer ik het vergelijk met een paar maanden geleden dat ik heel veel beter ben geworden. Soms is dat wel een beetje frustrerend, omdat ik dat niet altijd in de wedstrijden kan laten zien, maar Engeland is een goede stap geweest. Vorig seizoen zat ik bij Blackburn Rovers in de Championship (eerste divisie), ook een goed niveau. Nu ben ik onderdeel van de selectie en is het toegroeien naar een basisplaats. Daar ben ik nu mee bezig. Ik wil natuurlijk altijd spelen, dat is het leukste wat er is. Het kan ook zo veranderen hè. In april hebben we acht wedstrijden, dan kun je zomaar een reeks maken.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Jan Paul van Hecke (blauw-wit) met Brighton in actie tegen Middlesbrough in het FA Cuptoernooi. © AFP

Genoeg om naar uit te kijken de komende maanden dus, met Brighton en Jong Oranje. ,,Champions Leaguevoetbal halen, de beker winnen en dan het EK…., je moet groots denken hè’’, lacht Van Hecke. Dan serieus: ,,Ze vragen wel eens naar mijn toekomstplannen, maar dat is in het voetbal niet te doen. Soms kun je er ineens staan, om er twee wedstrijden later niks meer van te kunnen. Maar ja, nu met dit de komende maanden allemaal voor de boeg kan het een mooie zomer worden.’’

Nederlands shirt

De Arnemuidenaar zet niet alleen met Brighton hoog in, hij hoopt zich ook met Jong Oranje te kunnen manifesteren. De ploeg van Erwin van de Looi stuit in de groepsfase van het toernooi (21 juni tot 8 juli) op Portugal, België en gastland Georgië. ,,Een moeilijke poule, maar wij hebben een goed team, dus zouden we mee moeten kunnen doen voor de winst. Dat moet ook, als je Nederland bent.’’

Van Hecke, die inmiddels twee interlands met Jong Oranje achter zijn naam heeft staan, vindt het een eer dat hij deel mag uitmaken van het keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi en hoopt dat hij het EK uiteindelijk haalt. ,,Ik liep vroeger altijd in een oranje tenue als er een EK of WK was. Jong Oranje is iets moois, een Nederlands shirt aan, dat is iets om trots op te zijn toch?’’

Van Hecke probeert van elke minuut, elk hoogtepunt, te genieten, al valt hem dat ook zwaar. Vorig jaar september overleed zijn vader, met wie hij altijd alle momenten deelde. ,,Het is een gemis en dat zal altijd zo blijven. We belden na de wedstrijd altijd met elkaar. Toen ik bij Leicester mijn debuut in de Premier League maakte, dacht ik wel gelijk; ‘zo, dat had-ie ook mooi gevonden’. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer bij Jong Oranje zat en ik hem opbelde. Op dat moment was hij al ziek, dat was heel emotioneel.’’

Optie voor nog een seizoen Jan Paul van Hecke staat sinds 2020 onder contract bij Brighton & Hove Albion. In zijn eerste jaar werd hij uitgeleend aan SC Heerenveen, vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Blackburn Rovers. Dit seizoen was er belangstelling van onder meer Sunderland en Feyenoord, de technische staf liet hem echter niet gaan. Zijn driejarig contract loopt deze zomer af, maar de nummer zeven van de Engelse Premier League heeft nog wel een optie voor nog een seizoen. ,,Die wordt wel voor 99 procent zeker gelicht’’, zegt Van Hecke, die ook nog wel oren heeft naar een langer verblijf. ,,Dit seizoen is heel leerzaam, maar ik wil ook gewoon spelen.’’