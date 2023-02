Het dertiende doelpunt van 2023 levert Hoek eindelijk een overwinning op

2023 is nog niet het jaar van Hoek. De ploeg ging in de eerste twee competitiewedstrijden (doelpuntrijk) onderuit, nadat het in de eerste helft steeds flinke schade had opgelopen. Afgelopen zaterdag tegen koploper GVVV (4-7-nederlaag) leidde dat uiteindelijk zelfs tot het opstappen van trainer Pieter Ongena. De tweede hoofdcoach van Hoek dit seizoen die het voor gezien zag. Quincy Rombaut neemt het stokje op interim-basis over en met hem aan het roer ging Hoek zaterdag op zoek naar het eerste succesje van het jaar, op bezoek bij hekkensluiter Excelsior’31.

Dat duel was voor Hoek op twee fronten van groot belang. De ploeg snakt naar een zege, om de moraal een welkome oppepper te geven. Maar ook met het oog op de ranglijst was het treffen met de nummer laatst uiterst urgent. Het kan voor de Zeeuws-Vlamingen nog alle kanten op, maar als de ploeg omhoog wil, zullen er snel punten gepakt moeten worden. Dat Simon Seppenwoolde Excelsior’31 al na zes minuten op voorsprong zette in Rijssen, kwam dus bijzonder slecht uit. En de tweede treffer van Seppenwoolde, in de 25ste minuut uit een penalty, kwam nóg slechter uit.

Die 2-0-voorsprong voor de thuisploeg was niet eens tegen de verhouding in. Excelsior’31 startte sterker en was het meest gevaarlijk. Maar naarmate de rust dichterbij kwam, ging ook Hoek zich meer tonen. In de 33ste minuut waren de Zeeuwen al dichtbij, maar ging een inzet uit een corner voorlangs. Zestig tellen later viel het wel de goede kant op. Na een balverovering sloeg Steve Schalkwijk, tegen GVVV als invaller nog goed voor een hattrick, toe. De spits rondde doeltreffend af en zette de aansluitingstreffer op het scorebord. Hoek stond bij rust dus wel weer op achterstand, maar was nog niet kansloos.

Volledig scherm Roycel James (links) afgelopen seizoen namens Hoek in actie tegen Excelsior'31. Zaterdag ging hij met de Zeeuws-Vlamingen opnieuw op bezoek in Rijssen en maakte hij op knappe wijze de belangrijke 2-3. © Orange Pictures

Hoek na rust op schot

Zeker niet in de wetenschap dat de Zeeuws-Vlamingen dit kalenderjaar pas na rust écht op schot komen. Ook zaterdag was dat weer het geval. Want de tweede helft was amper vijf minuten oud of Hoek sloeg toe. Sylvio Hage werd gevloerd en verdiende een strafschop, Steve Schalkwijk maakte vanaf de stip zijn tweede van de middag en schoot Hoek helemaal terug in de wedstrijd. Weer slechts twee minuten later kwamen de bezoekers uit Zeeland zelfs op voorsprong in Overijssel. Een afvallende bal werd door Roycel James diagonaal binnen gekegeld en de wedstrijd werd daarmee volledig gekanteld.

Gesteund door de verkregen voorsprong kreeg Hoek de wedstrijd in handen. Het leek in de sterke fase op 2-4 te komen, maar daar ging een streep door. Die verlossende vierde treffer viel uiteindelijk toch, in de 78ste minuut. Aanvoerder Rik Impens baande zich een weg richting het doel en schoof de bal binnen. Toch werd het vijf minuten voor tijd nog even spannend voor Hoek, toen Seppenwoolde uit een penalty met zijn derde van de middag de 3-4 maakte. De winst kwam echter niet meer in gevaar en werd met de 3-5 van Steve Schalkwijk (zijn tweede hattrick op rij) zelfs definitief veiliggesteld. De dertiende treffer in drie duels dit jaar leverde eindelijk een goed resultaat op. De 5-4- en 4-7-nederlagen werden gevolgd door een 3-5-overwinning.