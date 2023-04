Het collectief van SVOD’22 droomt nu echt van lijfsbehoud

VIERDE KLASSE B Stuntend Smerdiek schiet Zeeuwse toppers te hulp

De eerste kampioen van Zeeland is bekend. Wolfaartsdijk speelde met 1-1 gelijk tegen FC de Westhoek’20 in de vierde klasse B, maar nummer twee Herkingen’55 ging met 1-0 onderuit bij Smerdiek. De formatie van trainer Carlos de Jonge is niet meer te achterhalen en speelt volgend seizoen in de derde klasse.